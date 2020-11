Nieuwe teststraat op Rotterdam The Hague Airport moet testcapaciteit in Rotterdam met ruim 60 procent vergroten

Er komt een XL-coronateststraat op Rotterdam The Hague Airport. De gloednieuwe testlocatie moet in 2-3 weken klaar zijn voor gebruik, en vergroot de testcapaciteit in Rotterdam met 2.500 per dag. Dat vertelde burgemeester Aboutaleb woensdagochtend op Radio Rijnmond.

Op dit moment kunnen er in Rotterdam 4.000 mensen per dag getest worden op het coronavirus. Dat worden er dus aanzienlijk meer, zodra de Teststraat op op het vliegveld in gebruik wordt genomen. "Het is een goede plek, goed bereikbaar vanaf de uitvalswegen", vertelt Aboutaleb.

De bouw van de teststraat is woensdag begonnen op parkeerterrein P3. Door het enorm gereduceerde aantal vluchten staan de parkeerterreinen van Rotterdam The Hague Airport grotendeels leeg.

Op het vliegveld worden straks, naast de reguliere PCR-testen, ook sneltesten afgenomen. De XL-testlocatie wordt ingericht met wandelroutes in plaats van een drive-through en is te bereiken met de auto, fiets of lopend.

Ahoy

Mogelijk komt er ook nog een nieuwe testlocatie in Rotterdam Ahoy, maar dat is volgens Aboutaleb nog onderwerp van gesprek. "Je weet niet hoe de dingen lopen. Het is nog zeer de vraag hoeveel behoefte er is aan extra testcapaciteit de komende weken. Dat moeten we per dag aanschouwen."