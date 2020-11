Lando (16) redt zijn bouwmarktstage met een koffiekar

Het was even een flinke tegenvaller. De stageplek van Lando, bij een grote bouwmarkt, viel weg omdat het bedrijf stopte met stagiairs vanwege de coronapandemie. Voor de 16-jarige Lando, die op speciaal onderwijs zit, was dat een flink probleem. Maar zijn school bedacht een creatieve oplossing.

Lando is nu aan het werk bij theater Islemunda in Rotterdam-IJsselmonde. Voor het gebouw staat een geel-witte tuktuk. In het wagentje staat een koffiemachine die wordt bediend door Lando. De barista-in-opleiding telt hardop mee als hij de melk klopt. "Eén, twee, drie..." Bij zes schenkt hij voorzichtig een laag op de espresso. "Perfect", zegt hij met een glimlach als hij het resultaat ziet.

Niet uit boeken

De stage van Lando bij de bouwmarkt stopte abrupt. "Dat was vervelend", zegt hij daarover. En een serieus probleem was het ook, want op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is de eindstage een belangrijk onderdeel en laat Lando nu in zijn laatste jaar zitten.

"Bij ons op school leer je om te werken en zo zelfstandig mogelijk een plek in de maatschappij te krijgen. Dat leer je door heel praktisch aan de slag te gaan. We leren niet zoveel uit boeken, wij leren vooral door te doen", zegt Gitte Nagel van VSO Herenwaard, de school van Lando.

Ze zocht contact met theater Islemunda en vond Angela Slijpen van de Brasserie Op Zuid in het theater. Zij was blij met het plan. "Helaas is het hier stil door de algehele horecasluiting. Daarom bereiden we nu afhaalmaaltijden voor de mensen in de buurt. Zo'n tukutuk voor de deur is leuk. Hiermee kunnen we onze afhaalservice promoten en de nabijgelegen school helpen." Lando heeft op woensdag, donderdag en vrijdag een plekje voor het theater.

Koffie à la Lando

Gestaag komen er klanten langs. Die zien dat ze toch een 'bakkie' kunnen bestellen, ondanks dat alle horeca dicht is. Lando serveert koffie met melk aan een man in een oranje hesje die even ervoor nog aan de straat werkte. "Lekker", zegt hij. "Ik was er echt aan toe." Lando lacht. "Latte is mijn specialiteit. Koffie à la Lando."

Gitte Nagel is blij met de oplossing en zoekt ondertussen koortsachtig door naar soortgelijke manieren voor andere leerlingen die zonder stageplek zijn komen zitten. "Thuiszitten betekent onrust, eenzaamheid en ritme dat weg is. En dat leidt echt tot minder kansen op de arbeidsmarkt."