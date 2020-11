Berghuis, Bijlow en Teixeira terug op trainingsveld Feyenoord

Justin Bijlow, Steven Berghuis en Joao Teixeira zijn weer terug op het trainingsveld bij Feyenoord. De drie spelers lijken daarmee inzetbaar in de Europese wedstrijd tegen CSKA Moskou.

De aanvoerder van Feyenoord viel zondag tegen Emmen uit met een bovenbeenblessure. Dick Advocaat sprak na afloop van die wedstrijd al de verwachting uit dat Berghuis donderdag weer zou kunnen spelen.

Justin Bijlow liep een blessure aan zijn knie op in de thuiswedstrijd tegen Wolfsberger AC. Joao Teixiera viel enkele dagen daarvoor uit in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Terugkeer Vente

Op de training voorafgaand aan CSKA Moskou is ook Dylan Vente aangesloten bij de selectie. De spits van Feyenoord Onder 21 was afgelopen week nog niet fit. Hij geeft Advocaat iets meer mogelijkheden in de aanval. Nicolai Jorgensen werkte buiten een individueel programma af, Robert Bozenik bleef binnen. Naoufal Bannis trainde buiten met de groep mee.

Na twee speelrondes staat Feyenoord laatste in groep K van de Europa League. De Rotterdammers hebben één punt, CSKA Moskou en Dinamo Zagreb hebben twee punten en Wolfsberger AC heeft na de overwinning in De Kuip vier punten. Derhalve moeten de Rotterdammers een resultaat halen tegen de koploper van de Russische competitie. Na 13 wedstrijden heeft CSKA één punt meer dan Zenit Sint Petersburg en Spartak Moskou.

Feyenoord-CSKA Moskou begint donderdag om 21.00 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond. De uitzending is te beluisteren vanaf 20.00 uur.