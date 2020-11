Tweede gedeelte metro Spijkenisse weggetakeld

De hulpdiensten en een kraanbedrijf hebben woensdagmorgen een tweede deel van een metrostel naar beneden getakeld in Spijkenisse, na het ongeluk van een paar dagen geleden.

Dinsdag duurde het uren voor het voorste gedeelte was losgekoppeld en weggetakeld. De operatie met het tweede deel ging woensdag veel sneller.

"Het was heel onzeker vanochtend over hoe lang het vandaag zou duren", vertelt Rijnmond-verslaggever Laurence van Ham. "Gisteren was de koppeling beschadigd en dat moest met een snijbrander losgemaakt worden."

Inmiddels zijn er dus twee stukken naar beneden gehaald, maar de rest van de metro ligt nog op het spoor. "Die stukken zijn niet erg beschadigd en kunnen via het spoor weggevoerd worden", vervolgt Van Ham. "De operatie is hiermee afgerond."

In de nacht van zondag op maandag botste een metrostel door het eindpunt, waarna het boven op een kunstwerk terecht kwam. Dinsdag werd het eerste deel al op de grond gezet. Dat deel is al overgebracht naar de Waalhaven.

De zwarte dozen zijn dinsdag uit de metro gehaald en vormen een belangrijke onderdeel in het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.