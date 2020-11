Rotterdam wil recreatieoord Hoek van Holland verkopen om te moderniseren

Het Rotterdamse stadsbestuur wil dat het recreatieoord Hoek van Holland volledig wordt gemoderniseerd. Dat gaat de stad niet zelf doen en daarom wordt voorgesteld het terrein in de verkoop te zetten. Voor de huidige gebruikers van de 900 huisjes, de 200 stacaravans en de aanwezige camping breekt een tijd van onzekerheid aan. Er is nog geen duidelijkheid of zij kunnen blijven en hoe duur het in de toekomst gaat worden.

Al langer is er de wens om van Hoek van Holland een vierseizoenbadplaats te maken. "De Hoek heeft met al haar charme veel te bieden voor toeristen", zegt Wethouder Toerisme, Said Kasmi. Voor Hoek van Holland betekent de verkoop van het recreatieoord ook een stap in de ontwikkeling tot een vierseizoenbadplaats. Zo kunnen mensen het hele jaar door van dit unieke stukje Nederland genieten. Het huidige park is gedateerd en moet gemoderniseerd worden".

"Het staat nu dicht op elkaar, de brandveiligheid moet omhoog en er moeten meer voorzieningen komen", zegt Wethouder Bas Kurvers. "Denk aan een centraal zwembad". Nu is de stad nog zelf eigenaar van het park, maar dat gaat veranderen. Volgens wethouder Kurvers kan dat volgens de wet niet langer meer omdat het niet kostendekkend is. Bovendien voert de gemeente als argument aan dat commerciële exploitanten het uitbaten van een recreatiepark veel beter kunnen dan een gemeente.

Nieuwe koper

De gemeenteraad zal volgens de planning in december een besluit moeten nemen of het voorgestelde plan van het stadsbestuur doorgaat. Als dat zo is, dan wordt nog voor de zomer een nieuwe eigenaar gezocht. De nieuwe exploitant moet dan plannen gaan maken hoe het nieuwe park eruit komt te zien. Voorwaarde is wel dat het een recreatieoord moet blijven. De huurovereenkomsten gaan dan over naar de nieuwe eigenaar.

Belangen huurders

Bij het verkoopproces zal er inspraak zijn van de gebiedscommissie en de Recreanten Advies Raad (RAR) bij het verkoopproces. De gemeente hecht veel waarde aan de belangen van de huidige recreanten. De huurovereenkomsten die recreanten hebben gesloten, gaan over naar de nieuwe eigenaar. Maar een zekerheid dat de huidige huurders kunnen blijven en dat de prijzen niet zullen stijgen, komt er niet. Volgens de wethouders is het dan onmogelijk om het park te moderniseren.