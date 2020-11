Sport Awards krijgt dit jaar een andere opzet

Vanwege de coronacrisis worden de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond 2020 dit jaar niet uitgereikt. In plaats daarvan is er op dinsdag 29 december een speciale uitzending op TV Rijnmond, waarin terug en vooruit wordt gekeken naar de regionale sportwereld.

De Sport Awards Rotterdam-Rijnmond vormt jaarlijks de afsluiting van het sportjaar. De laatste jaren werden deze uitgereikt in Ahoy tijdens het ABN Amro World Tennis Tournament. Dit jaar is er gekozen voor een andere opzet. Door de coronamaatregelen liep het sportjaar flink anders. De sportwereld lag lange tijd deels en zelfs even volledig stil en belangrijke sporttoernooien en -evenementen werden afgelast.

In de extra uitzending bespreken we hoe regionale amateurclubs omgaan met corona en is er ook aandacht voor de topsporters, die fanatiek bleven trainen voor bijvoorbeeld de Olympische Spelen die zijn verplaatst naar 2021. De uitzending wordt gemaakt in samenwerking met de gemeente Rotterdam, Rotterdam Topsport, Sportbedrijf Rotterdam en Rijnmond.