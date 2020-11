17-jarige aangehouden voor stelen 18 duizend euro 86-jarige Annie

Een automobilist werd maandagavond op de Noordersingel in Barendrecht bedreigd door twee overvallers met een vuurwapen. De man moest toen hij uitstapte zijn waardevolle spullen afgeven. Het slachtoffer zette de achtervolging in en ook de politie werd gealarmeerd. Diezelfde avond zaten de vermoedelijke daders uit Barendrecht (16) en Rotterdam (17) in de cel.

Een Barendrechtse wijkagent herkende vervolgens de Rotterdammer als degene die op camerabeelden staan uit de zaak van de 86-jarige Annie. De Dordtse werd op 11 september gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van de bank. Na een 2,5 uur durend gesprek slaagde hij erin om Annie zo ver te krijgen dat hij de bankpas bij de vrouw mocht ophalen.

Met de bankpas van Annie werd vervolgens op meerdere momenten in totaal 18 duizend euro van haar rekening geplukt. De transactie bij een geldautomaat op 12 september aan de Schiedamseweg in Rotterdam werd gefilmd. De beelden werden vervolgens in Bureau Rijnmond getoond, met uiteindelijk de aanhouding als resultaat.

Annie is blij

Annie vertelde haar verhaal niet alleen in Bureau Rijnmond, maar ook in het televisieprogramma Op1, omdat zij anderen wil waarschuwen voor zulke oplichtingspraktijken. De Dordtse is inmiddels op de hoogte van de ontwikkelingen in haar zaak. "Ik ben hier enorm blij mee. Ook vind ik het zo fijn dat er zoveel aandacht was. Het is allemaal niet voor niets geweest", aldus Annie.