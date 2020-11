RIVM: 32 nieuwe doden in de regio, fors minder nieuwe besmettingen

De drie dagen ervoor werden er twee keer drie en een keer zeven doden gemeld. De woensdag gemelde overleden personen komen uit Rotterdam (11), Dordrecht (3), Ablasserdam (2), Albrandswaard (2), Barendrecht (2), Capelle aan den IJssel (2), Gorinchem (2), Nissewaard (2), Zwijndrecht (2), Hendrik-Ido-Ambacht (1), Lansingerland (1), Sliedrecht (1) en Vlaardingen (1). Ook zijn er negen nieuwe regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal nieuw gemelde besmette personen in de regio is 1063. Dat zijn er een stuk minder dan de 1431 van dinsdag en de 1452 van maandag. De laatste keer dat het aantal nieuwe coronabesmettingen lager was dan deze woensdag, was op 17 oktober. Rotterdam heeft woensdag de meeste nieuwe besmettingen (414). Daarna volgen Dordrecht (79), Hoeksche Waard (53) en Vlaardingen (50).

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 11 - 697

Albrandswaard: 9 - 934

Barendrecht: 32 - 1673

Brielle: 7 - 372

Capelle aan den IJssel: 36 - 2088

Dordrecht: 79 - 3557

Goeree-Overflakkee: 38 - 1085

Gorinchem: 21 - 938

Hardinxveld-Giessendam: 7 - 422

Hellevoetsluis: 4 - 804

Hendrik-Ido-Ambacht: 27 - 933

Hoeksche Waard: 53 - 2124

Krimpen aan den IJssel: 11 - 895

Lansingerland: 30 - 1808

Maassluis: 16 - 1040

Molenlanden: 36 - 1024

Nissewaard: 35 - 2346

Papendrecht: 29 - 796

Ridderkerk: 24 - 1384

Rotterdam: 414 - 26547

Schiedam: 46 - 2891

Sliedrecht: 13 - 587

Westvoorne: 6 - 331

Vlaardingen: 50 - 2729

Zwijndrecht: 29 - 1427

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 14:15 uur publiceert op deze pagina . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat, met allebei een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.