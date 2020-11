Taakstraf voor Rotterdamse die agenten sloeg in Roel Langerakpark

De rechter heeft een 24-jarige vrouw uit Rotterdam een taakstraf gegeven voor het slaan van twee agenten. Dat gebeurde in mei van dit jaar in het Roel Langerakpark in Rotterdam.

Zij krijgt tachtig uur werkstraf, waarvan veertig uur voorwaardelijk. De politie trad op in het park omdat er teveel mensen waren en een vechtpartij op handen leek. Gail E. had volgens de rechter eerder weg moeten gaan, toen de politie daarom vroeg.

De Rotterdamse zegt dat zij mogelijk heeft geslagen, maar dat het in reactie was op het politiegeweld. Zij beweert dat de politie als eerste duwde en klappen gaf. "Ik wilde naar mijn zus lopen, maar werd tegengehouden".

Volgens de rechter schold Gail E. de agenten ook uit, onder meer voor "kankerracist". De vrouw denkt dat zij om haar huidskleur eruit was gepikt. Het incident deed zich voor vijf dagen na de dood van George Floyd in de VS. Ook de Rotterdamse verdachte werd uiteindelijk tegen de grond gedrukt.



Justitie maakt zich boos over het verwijt van racisme en de link die de vrouw legt met Amerika. "Dit is pijnlijk en schadelijk. Een van de agenten heeft ook gezegd dat zij er erg veel last van heeft dat zij op social media voor racist is uitgemaakt."

Ook de rechter zegt dat er geen enkele aanwijzing is voor racisme. "U had daar gewoon weg moeten zijn."



De agenten die zijn geslagen krijgen een schadevergoeding van 200 en 400 euro, te betalen door Gail E.

De Rotterdamse had op haar beurt aangifte gedaan tegen de politie, maar justitie ziet geen reden tot vervolging. De vrouw kan eventueel naar het gerechtshof stappen, via een zogeheten artikel 12-procedure, om te proberen de politie toch voor de rechter te krijgen.

Zij zegt nog altijd veel last te hebben van het incident. "Dit is allemaal zo onnodig geweest. De politie had mij gewoon moeten laten doorlopen. Ik heb moeite met naar buiten gaan. Ik voel mij niet veilig doordat dit is gebeurd, door mensen die mij eigenlijk moeten beschermen."