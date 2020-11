Advocaat: 'Ik ben niet zo negatief als heel veel andere mensen'

Zonder Bart Nieuwkoop bereidt Feyenoord zich voor op het duel met CSKA Moskou van donderdagavond. Volgens Feyenoord-trainer Dick Advocaat is het 'heel belangrijk om een resultaat te halen' tegen de koploper van Rusland. Een overwinning wil hij niet benoemen als stunt. "Ik ben namelijk niet zo negatief of pessimistisch als heel veel anderen", spreekt Advocaat.

Advocaat wil weinig loslaten over zijn opstelling, maar duidelijk is dat de jonge Naoufal Bannis niet in de basis zal starten. De 18-jarige spits kopte Feyenoord zondag in blessuretijd nog langs Emmen. Die overwinning proeft nog steeds zoet voor de spelers. "Logisch met zoveel jonge spelers in een groep", licht Advocaat toe. "

"Ik begrijp alleen niet zo goed dat iedereen verwacht dat wij heel makkelijk van iedereen winnen. Dat is nog nooit gebeurd met Feyenoord. Pas als je hetzelfde geld kan krijgen als bepaalde ploegen in Europa kan je dingen eisen. Wij willen graag meedoen en proberen dat zo lang mogelijk vol te houden en dat hebben we tot nu toe uitstekend gedaan."

Geen flauw benul

Zonder het expliciet op de persconferentie te benoemen, vindt de trainer van Feyenoord dat er te veel kritiek is op zijn elftal dat in de competitie weliswaar geen oogstrelend voetbal laat zien, maar wel al ruim een jaar niet heeft verloren.

Advocaat: "Als een elftal zo lang ongeslagen blijft, heeft die groep dat gewoon goed gedaan. Of je positiespel dan niet goed is of wat dan ook; dan vraag ik mij af of men wel enig idee heeft waar het over gaat. Ze (het journaille, red.) hebben geen flauw benul wat een organisatie van een elftal inhoudt. Wat je daarvoor moet doen. Als ik echt zou zeggen wat ik denk, moet ik kritisch worden. Dat ben ik wel tegen de spelers, maar niet hier op de persconferentie. Gezien de middelen die wij hebben, kun je ons niks verwijten."

Als trainer van Zenit Sint-Petersburg speelde Advocaat al vaak tegen CSKA Moskou. "Dat waren veldslagen", herinnert hij zich. "CSKA is een ploeg die al vijftien jaar meespeelt om het kampioenschap. Chidera Ejuke stond ook bij ons op het lijstje. Heel hoog zelfs. Heerenveen vroeg vijftien miljoen. Hij gaat voor twaalf miljoen naar Moskou. Dat kunnen wij niet betalen. Maar het is geen stunt als we van ze winnen, want het wordt voor CSKA ook gewoon een moeilijke wedstrijd. Ik ben niet zo negatief of pessimistisch als heel veel andere mensen."

Grote trainer in Rusland

De persconferentie begon met een aantal vragen van Russische journalisten. De vraag of Advocaat in Rusland nog wordt gezien als die grote trainer die met Zenit de UEFA Cup won, beantwoordt hij glimlachend met: "Ik denk het wel." Als bondscoach van Rusland werkte hij met een aantal spelers van CSKA Moskou en Advocaat denkt met veel plezier terug aan zijn periodes in Rusland. "Wij hebben een prachtige tijd gehad in Rusland. Ik ken nog een aantal spelers van CSKA Moskou van het nationale elftal. Ze hebben een goed elftal, want anders sta je niet bovenaan in de zware Russische competitie. Die is wel beter dan de Nederlandse competitie."

Met Steven Berghuis vermoedelijk in de basis trapt Feyenoord donderdag om 21.00 uur af tegen de Moskovieten. De radio-uitzending begint om 20.00 uur.

