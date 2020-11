Crisisdeskundige: 'Kabinet heeft slappe koffie verkocht'

"Ik kan me voorstellen dat mensen zich blij gemaakt voelen met een dooie mus. Want de coronacijfers gaan naar beneden en toch komen er weer maatregelen bij." Zo reageert crisisexpert Menno van Duin van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid op de persconferentie van het kabinet, dinsdagavond.

Premier Rutte en minister De Jonge maakten op de bijeenkomst bekend dat instellingen als pretparken, dierentuinen, theaters, bioscopen en sauna's de deuren voor minstens twee weken moeten sluiten. Ook wordt de maximale groepsgrootte beperkt, zowel op straat als binnen. Buiten mogen nog maar twee personen bij elkaar zijn. Thuis zijn niet meer dan twee gasten per dag toegestaan. Ook het aantal mensen op bruiloften en uitvaarten wordt weer beperkt. De maatregelen gaan woensdagavond om 22:00 uur in.



Van Duin adviseert bestuurders en hulpverleners in crisissituaties. Over de persconferentie zegt hij: "Het is bijna routine geworden. Er zijn al zoveel persconferenties geweest dat de verrassing eraf is. De vraag is nu meer en meer: hoe overtuig je de bevolking? Maar als mensen niet het idee hebben dat de crisis nabij is of dat je er middenin zit, blijft dat heel moeilijk. Nu werd het argument naar voren gebracht dat er anderhalf keer zoveel mensen in het ziekenhuis liggen als in maart. Met andere woorden: het is helemaal nog niet goed en we moeten die ziekenhuizen ondersteunen."

'Beetje voor de bühne'

Wat Van Duin betreft was het kabinet al veel eerder met scherpere maatregelen gekomen. "Half oktober is een week lang slappe koffie verkocht. Toen hadden ze natuurlijk al moeten doorpakken."

De crisisexpert plaatst ook vraagtekens bij de gebruikte rekenmodellen. "Het RIVM doet nu alsof het kan vaststellen wat het effect van de maatregelen is, maar ik betwijfel ten zeerste of die wiskundige benadering precies zo klopt als men denkt. De marges zijn zo breed dat je eigenlijk moet zeggen dat je het gewoon niet weet."

De aankondiging dat er strenger gehandhaafd zal worden, noemt Van Duin "een beetje voor de bühne". Want, zo zegt hij: "Als ik burgemeesters spreek dan zeggen die: hoezo meer handhaven? Welke instrumenten krijgen we daar dan voor? Meer agenten, meer boa's? Bovendien moeten mensen ervan overtuigd zijn dat het nodig is om zich aan het beleid te houden. Als de wil ontbreekt, kan geen boa daar tegenop beboeten. Uiteindelijk gaat het om communiceren. En overtuigen."

Acht maanden opgesloten

"Tijdens de eerste golf was iedereen redelijk solidair. Nu zijn er meer mensen die denken 'het zal wel, ik heb er geen zin in'. Dan wordt het lastig. Van jongeren kan ik het ook best begrijpen. Die denken: ik zit nu al acht maanden opgesloten en kan bijna niks, geef me wat ruimte. Over de vraag hoe je daar iets aan kunt doen, zou ook nagedacht moeten worden."

Van Duin toont zich geen optimist als het over de toekomst gaat. "Er is nauwelijks grip op dat virus te krijgen", zegt hij. "En een vaccin is ook niet de oplossing voor alle problemen. Er kunnen alweer nieuwe varianten van het virus zijn zodra dat vaccin er is. Misschien moeten we ons erop voorbereiden dat we de komende jaren nog niet van deze gezondheidscrisis af zijn..."