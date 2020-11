Toornstra op zijn hoede voor 'stug' CSKA Moskou

Jens Toornstra verwacht donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen CSKA Moskou geen gemakkelijke avond te krijgen. "Ze staan niet voor niets bovenaan in Rusland", sprak de middenvelder voorafgaand aan het Europese duel.

"CSKA is een erg sterke tegenstander", weet Toornstra. "Het is een stugge ploeg, maar daarnaast heb ik op beelden gezien dat er voorin ook heel veel dynamiek aanwezig is. Het zijn gewoon spelers met veel individuele kwaliteiten, dus ik denk dat er morgen een gevaarlijk elftal tegenover ons staat."

Kansen

De Rotterdammers spelen in de derde speelronde van de Europa League tegen een team in vorm. De Russen hebben sinds eind augustus maar één keer verloren en zijn na dertien wedstrijden de koploper in de Russische competitie. CSKA heeft één punt meer dan Zenit Sint Petersburg en Spartak Moskou.

Toch ziet 31-jarige Feyenoorder zeker kansen: "Ik denk dat we ons vooral moeten vasthouden aan onze wedstrijd tegen Dinamo Zagreb waarin we als collectief heel sterk speelden. Ik denk dat we er in die wedstrijd goed in zaten en weinig weggaven. De laatste tijd komen we vaak met 1-0 achter. Als we dat in ieder geval voorkomen, kan het morgen een leuke wedstrijd worden."

Positiewissel

Toornstra speelt dit seizoen niet vaak op zijn 'eigen' plek in het veld. De van origine centrale middenvelder is sinds de blessure van Leroy Fer vooral 'op 6' te vinden. Op de vraag of het niet lekkerder is om in de grote wedstrijden op zijn vertrouwde plaats te voetballen, zegt hij: "Ik heb nog wel die voorkeur inderdaad, maar ik voel me wel steeds meer thuis op mijn nieuwe positie. Het is zeker wennen, aangezien je in andere ruimtes komt te spelen, maar het is niet zo dat ik meer kwaliteit kan leveren op mijn 'echte' plek."

