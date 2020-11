De Vrienden van Amstel LIVE 2021 gaat niet door

De 23e editie van De Vrienden van Amstel Live in Rotterdam Ahoy gaat niet door. Vanwege de coronacrisis wordt het evenement, dat voor januari gepland stond, een jaar opgeschoven. "Het is voor het eerst sinds 1998 dat 'de grootste kroeg van Nederland' gesloten blijft", laten de artiesten en de organisatie in een persbericht weten.

Thom Ligthart, marketing manager Amstel: "Nu we dichterbij januari komen en de huidige COVID-19-ontwikkelingen weinig verbetering laten zien, moeten we realistisch zijn. Het is niet verstandig om bijna 150 duizend mensen bij elkaar te brengen. Na 22 jaar De Vrienden van Amstel LIVE is dit natuurlijk een moeilijk besluit. Maar helaas is het onvermijdelijk."

Kaarten blijven geldig

Artiesten die in januari het podium op Rotterdam-Zuid zouden beklimmen, zijn onder anderen Nick & Simon, Kraantje Pappie, Typhoon, Maan, Snelle en Guus Meeuwis.

Aangeschafte kaarten blijven geldig. Mensen die hun geld terug willen, kunnen dat krijgen. Kaarten die vrijkomen, gaan opnieuw in de verkoop.