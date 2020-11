Rotterdampolis kan blijven na afschaffing collectiviteitskorting zorgverzekering

De PvdA had vragen gesteld over de plannen van Van Ark om de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen af te schaffen. Van Ark laat weten dat gemeenten ervoor kunnen blijven kiezen om een deel van de premie bij te dragen.

Dat is nu onder meer het geval bij het Rotterdampakket van VGZ. Mensen kunnen voor deze zorgverzekering kiezen als hun maandinkomen minder dan 2.296 euro is. De gemeente betaalt tien euro per verzekerde mee.



De Rotterdampolis is een andere soort korting dan Van Ark wil aanpakken. De korting die zij wil afschaffen wordt betaald uit een opslag op de premie voor alle verzekerden. Dat is niet eerlijk, vindt de minister.

Van Ark ziet de gemeentepolis als één van de middelen die gemeenten kunnen inzetten om afspraken te maken over bijvoorbeeld armoede, schulden en het tegengaan van zorgmijding. "Maar het is niet per definitie de beste oplossing voor iedereen", meldt ze.

Zo noemt ze ook begeleiding bij het kiezen van de juiste verzekering en het vroegtijdig opsporen van schuldenproblematiek om ongewenste zorgmijding te voorkomen.