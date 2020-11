Huisarts over coronadrukte in de zorg: 'Het is allemaal structureel te krap ingeschaald'

"Het is heel druk. Er zijn dingen waar je niet meer aan toe komt. Het gaat nu opeens hard." Dat zegt huisarts Bart Bruin uit Streefkerk over de situatie rondom het coronavirus in zijn gebied. De structurele krappe capaciteit in de zorg in Zuid-Holland Zuid wordt door corona nu goed zichtbaar.

Bruin heeft een volle agenda. Huisbezoekjes bij coronapatiënten, griepprikmiddagen en uiteraard de reguliere zorg. Die wil de huisarts absoluut laten doorgaan. Hij roept alle patiënten dan ook op om langs te blijven komen met klachten.

De huisarts heeft met ongeveer 2400 patiënten een boventallige praktijk. Ruim boven de landelijke norm van de Nederlandse Zorgautoriteit (2095 mensen).

"Het is belangrijk om de reguliere zorg door te laten gaan. Je merkt dat sommige mensen thuisblijven, maar dat is niet goed." De praktijk zet graag een stapje extra om iedereen te blijven helpen. Ook al betekent dat soms dat Bruin werkdagen heeft van twaalf uur.

"Ik zou geholpen zijn met voldoende capaciteit in de ziekenhuizen en voldoende uitstroom vanuit het ziekenhuis", vertelt Bruin in zijn behandelkamer. "Vroeger had je veel meer verpleeghuizen waar mensen naartoe konden. Maar dat is niet meer zo, mensen gaan naar huis. En dan moet je het maar zien te redden met de zorg ."

In 2019 was er al een landelijke actiedag, waarin ook verpleegkundigen uit de regio staakten vanwege de hoge werklast en het tekort aan bedden.

Ziekenhuis stroomt vol

Minister Hugo de Jonge noemde in de persconferentie van dinsdag de situatie in de regio Zuid-Holland Zuid kritiek. "De overbelasting van de zorg is met name in Rotterdam en Zuid-Holland Zuid heel fors. Met name daarom moeten we ook een voet op de rem houden", zegt de Jonge.

Het is allemaal te krap ingeschaald. Al jaren loopt de eerste hulp vol in deze periode. En nu met corona wordt het veel erger. Huisarts Bart Bruin

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht is het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor veel patiënten uit de praktijk van Bruin. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Dordrecht is de afgelopen tijd meerdere keren gesloten omdat er onvoldoende capaciteit is.

"Het personeel van de ziekenhuizen werkt zich het heen en weer. Zij kunnen er niets aan doen, het is allemaal te krap ingeschaald. Al jaren loopt de eerste hulp vol in deze periode. En nu met corona wordt het veel erger."



Tijdens de griepperiode in 2018 en 2019 puilden de ziekenhuizen uit met grieppatiënten en werden patiënten overgeplaatst. Maar ook in de zomer van 2019 moest bijvoorbeeld het ASZ meerdere operaties uitstellen vanwege een tekort aan bedden. Zelfs in 2016 lag het ziekenhuis soms zo vol dat ambulances moesten worden doorgestuurd.



Corona zorgt nu ook voor drukte bij de huisartsenpost naast het ASZ, waar Bruin in het weekend vaak dienst heeft. "We proberen voor iedereen een plaats te vinden en er wordt altijd een mouw aan gepast in het ziekenhuis. Maar dat gebeurt nu te vaak. En niet alleen in Dordrecht, maandag waren bijna alle ziekenhuizen in de regio dicht."



Als het aan de Streefkerkse huisarts ligt, moet er structureel wat veranderen bij de beleidsbepalers en zorgverzekeraars. Er moet volgens hem gewoon meer geld naar de zorg. "Je loopt tegen economische gedachtegangen aan, waarin het ziekenhuis een autofabriek is en mijn praktijk een kleine toeleverancier. Zo rekenen ze, maar zo werkt het niet. Op die manier kun je geen piek opvangen."

Sluiten spoedeisende hulp

In de zogeheten Houtskoolschets, een discussiestuk waarin het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de toekomstvisie voor de acute zorg schetst, wordt het idee geopperd om de spoedeisende hulp van het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem permanent te sluiten. Als die plannen werkelijkheid worden, vreest de huisarts dat de SEH van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht nog meer gaat vollopen.

"Hoe ze dat kunnen verzinnen is mij een raadsel. In deze tijd, terwijl je ziet dat alles overloopt, zeggen: 'We kunnen nog wat eerste hulpen sluiten'. Het is onbegrijpelijk. Het gaat ze om geld, iets anders kan ik er niet van maken."