Neele-Vat Logistics niet zenuwachtig voor een 'no deal'-Brexit

"We hebben onze mensen getraind op douanezaken, extra personeel in Engeland aangesteld en testen voortdurend onze automatiserings- en planningssystemen. Wij zijn klaar voor een 'no deal' Brexit," aldus Peter Vinke, directeur Transport bij Neele-Vat Logistics.

Vinke is dan ook minder gespannen over de onderhandelingen dan je in eerste instantie zou vermoeden bij een internationale transporteur. Toch wil dat niet zeggen dat het bedrijf zonder zorgen is. Want tot nu toe zijn er nog altijd geen afspraken gemaakt over invoerrechten. Ook vreest het bedrijf opstoppingen rond de ferryterminals en bij de traileropslagterreinen. Het gebrek aan douane-kennis bij de Engelsen baart de Rotterdammers eveneens zorgen.

Vertragingen

"Dit is rough sea in business", vat Peter Vinke de situatie samen. Nederland heeft zo'n 30 duizend bedrijven die uitsluitend in Europa actief zijn en dus nooit eerder douanezaken hebben hoeven regelen. Dat verandert als Engeland bij een 'no-deal'- Brexit een zogeheten derdeland wordt, inclusief douanegrens.

"Bij veel van de bedrijven ontbreekt douanekennis, maar we willen wel dat de zendingen goed en snel aankomen. Als al die klanten het douanewerk stuk voor stuk zelf gaan regelen, kan dat enorme vertragingen opleveren. In één vrachtwagen zitten soms wel vijftien zendingen. Dan is het belangrijk dat alles wat geregeld kan worden al geregeld is voor een vrachtwagen de ferry opgaat."

Neele-Vat neemt daarom graag alle douanezaken voor zowel uitvoer als invoer uit handen, Om daarmee een snelle doorloop van de ladingen te kunnen waarborgen. De operationeel directeur verwacht dat het onbegeleide vervoer enorm zal stijgen ten koste van het begeleide trailervervoer. Dat scheelt immers wachttijden voor de chauffeur. "Als er dan maar wel voldoende ruimte is op de terminals en bij de ferrymaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk om alle trailers te parkeren."



Het familiebedrijf is met bijna 900 werknemers en een omzet van 300 miljoen euro één van de grotere logistieke dienstverleners in de Rotterdamse haven. Het bedrijf heeft vestigingen in Europa, Rusland en China en is daardoor al jaren vertrouwd met douane-formaliteiten. Directeur Vinke ziet de Brexit daarom eerder als een kans dan een bedreiging. "De doorloopsnelheid is een uitdaging voor elke transporteur, maar wij kunnen al het papierwerk overnemen."

Toch houdt hij een slag om de arm. "Met nog maar een ruime maand te gaan, weten we nog steeds niet of we invoerrechten moeten gaan heffen. Dat we documenten gaan invullen staat vast, maar hoe, wat of wanneer weten we niet. Gelukkig is de verwachting dat er pas na april echte controles komen en in juni de invoerrechten, maar nogmaals: het is algemeen onzeker."



Het is de Rotterdammers alles aan gelegen om de overgang soepel te laten verlopen, want het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor Neele-Vat. "Tachtig van onze medewerkers halen een omzet van meer dan 75 miljoen euro handelsverkeer uit Engeland. Alles wat je maar kan bedenken gaat daar naar toe: schoenen, voedingsmiddelen, fietsen. Dit betekent dat we straks tienduizenden extra inklaringen moeten verzorgen. Dat is massaal. Dat kun je niet handmatig doen, daarom zetten we volledig in op automatisering."

Vijf van de vijftien ICT-medewerkers werken continue aan Brexit-aanpassingen. De logistieke medewerkers oefenen ook regelmatig op toekomstige scenario's. Ze blijken straks vijftien tot twintig minuten meer werk aan een exportzending te hebben. Kosten die worden doorberekend aan de klant. En toch verwacht Vinke dat die prijsstijging geen invloed zal hebben op de omzet. "We denken dat we het professioneler aanpakken dan veel van onze collega's en vertrouwen op de goede band met onze klanten."