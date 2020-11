Sliedrecht Sport maakt zich ondanks alle beperkingen klaar voor Europese wedstrijd in Spanje

"Het is vrij lastig", begint Christie Wolt van Sliedrecht Sport. "Je kan niet echt als team trainen en ook heel veel andere dingen niet doen. Maar je moet roeien met de riemen die je hebt...het is niet anders."

Voetbal

Toch steekt het de dames wel dat de regels in elke andere sport behalve het voetbal anders zijn. "Ze hadden het destijds over topsport en toen had ik toch het gevoel dat wij daar ook wel bij hoorden", vervolgt Wolt. "Om dan te horen dat het niet zo is, dat vind ik wel raar. Vooral omdat er geen uitleg wordt gegeven waarom zij wel mogen en wij niet."

Ook coach Vera Koenen blijft zich verbazen over de unieke positie van het voetbal. "En een echte bubbel hebben ze daar niet, gezien de besmettingen. Ondertussen zitten wij nog steeds op nul besmettingen", verklaart Koenen. "Het is onrechtvaardig om dit amateursport te noemen. Deze meiden trainen dagelijks en krijgen ervoor betaald."

Las Palmas

Maar gelukkig voor Sliedrecht Sport mogen ze, zij het in beperkte omstandigheden, toch toewerken naar een wedstrijd. In de Challenge Cup speelt de ploeg in de 1/16e ronde tegen het Spaanse Las Palmas. En omdat in Nederland spelen niet mogelijk is, worden zowel de uit- als thuiswedstrijd op de Canarische Eilanden gespeeld.

Wel is er buiten de verplaatsing nog een extra uitdaging: in Spanje is de hoogste volleybalcompetitie niet stilgelegd en trainen alle teams ook door zonder beperkingen. Een situatie die de Spaanse club zonder meer een voordeel kan geven.

"Alles gaat daar door, dus via de livestream bekijk ik continu hun beelden", zegt Koenen. "Dat maakt het natuurlijk wel lastiger, maar we hebben een zorgvuldige afweging gemaakt om daar toch heen te gaan. En hopelijk spelen we dan twee mooie wedstrijden waarin we ons kunnen proberen te meten met een sterke ploeg als Las Palmas."