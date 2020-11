Erasmus Universiteit neemt afstand van eigen hoogleraar over COVID-uitspraak

De Erasmus Universiteit en de Rotterdam School of Management distantiëren zich van uitspraken van professor Michaela Schippers over het coronavirus. Zij beweerde in het tv-journaal van het Forum voor Democratie dat COVID-19 vele voorgangers heeft gehad, namelijk 'COVID 1 tot en met 18.'

Ze voegde eraan toe: "Er komt waarschijnlijk ook een COVID-20. Ze hebben ongeveer hetzelfde verloop. De voorspellingen erover zaten er behoorlijk naast, maar ik ben geen viroloog."

Haar opmerkingen leidden tot veel ophef en verbazing, omdat 'COVID-19' slaat op het jaar dat het nieuwe virus voor het eerst werd aangetroffen, namelijk 2019.

Michaela Schippers is psycholoog en hoogleraar 'behaviour and performance management' aan de Rotterdamse universiteit. Zij beweert dat haar opmerking in het FvD-journaal "verkeerd is geïnterpreteerd". Ze verwijst naar uitlatingen van de oud-hoogleraar immunologie Pierre Capel, die ook over meerdere COVID-virussen spreekt. Beiden zijn zeer kritisch over de coronamaatregelen.

De Erasmus Universiteit en de Rotterdam School of Management zeggen in een verklaring : "De uitlatingen van prof. Schippers doet zij op persoonlijke titel. EUR en RSM benadrukken dat haar visie niet het standpunt van de universiteit en RSM verwoordt, en nemen expliciet afstand van haar uitspraken over dit onderwerp."