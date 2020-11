Van GTST-acteur naar rij-instructeur: tijdelijke carrièreswitch voor Winston Post

Theatershows, tv-programma's en feestjes staan door corona al een tijdje stil voor Winston Post. De Rotterdamse acteur en dj gooit het daarom over een andere boeg: hij gaat tijdelijk rijles geven bij de rijschool van zijn broertje. "Een leerling zei dat haar moeder vroeger posters van mij boven haar bed had."

Een felrode Seat Ibiza rijdt voor. De goedlachse Post is tegenwoordig helemaal in zijn element in deze wagen. De omslag van acteur naar rij-instructeur heeft wel eventjes geduurd. "Ik moest me er wel overheen zetten. Financieel had ik geen cashflow meer. Geld gaat er wel uit, maar komt niet binnen. Dat is frustrerend."



Gediplomeerd rijinstructeur

Hij ging niet bij de pakken neerzitten en begon met een opleiding tot rij-instructeur. Afgelopen zomer heeft hij zijn diploma gehaald en sindsdien werkt hij bij de rijschool van zijn broertje in Rotterdam-Nesselande.

Het is een tijdelijke oplossing voor de acteur en dj. Hij mist het draaien en acteren enorm. "Ik zou het liefst vanavond willen draaien. Maar ik ben op dit moment wel gelukkig. En dat is belangrijk in deze periode."

We rijden naar Capelle aan den IJssel, naar Liselotte. Ze heeft al acht lessen van Winston gehad. "De lessen zijn altijd gezellig", zegt ze. In eerste instantie kwam Winston haar niet bekend voor. "Tijdens een proefles kreeg ik een kaartje te zien van hem. Toen herkende ik hem opeens van De Wereld van K3."

Liselotte rijdt weg zonder richting aan te geven. Met zachte stem vraagt Winston wat ze vergeten is. "Over mijn schouder kijken?", zegt Liselotte. "En richting aangeven", vult Winston aan op een rustige toon.

Voldoening haalt Post uit het feit dat zijn leerlingen progressie maken. "Ze stappen voor het eerst in de auto. Ik vind het mooi om te zien hoe zij gevorderd zijn na een aantal lessen."