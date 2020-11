Ronald Buijt (Leefbaar) over de Amerikaanse verkiezingen: 'Ik zet mijn geld op Biden'

"Ik heb wel een paar uurtjes moeten slapen vanochtend", zegt het voormalige gemeenteraadslid. "Maar daarin is er niet zo heel veel gebeurd. Tot 07:00 uur ben ik opgebleven en dat was absoluut de moeite waard. Het is echt sensationeel wat er gebeurd is en wat er nog staat te gebeuren."

Buijt doelt niet alleen op de onverwachte nek-aan-nekrace tussen Trump en Biden, maar ook op de speech van de zittende president. Daarin riep Trump zichzelf al tot winnaar uit en suggereerde hij dat de verkiezingen frauduleus verlopen. Buijt heeft geen goed woord voor die houding over. "Dat gaat veel te ver."

"Belangrijk worden de drie staten in het noordwesten, de bluebelt-states", zegt Buijt. "Die zijn vier jaar geleden voor het eerst in decennia door Trump gewonnen, maar staan nu licht in het voordeel van Biden. Maar in de grootste staat van die drie, Pennsylvania, staat Trump nu - op basis van zestig à zeventig procent van de getelde stemmen - 700 duizend stemmen voor. Maar daar komen nu de poststemmen binnen en die gaan vooral naar Biden toe."

Trump kondigde in zijn speech aan dat hij naar de rechter wil stappen om stemmen die per post zijn uitgebracht niet meer te laten tellen. "Dat stoppen gaat niet gebeuren", voorspelt Buijt. "Voor de verkiezingen heeft Trump al meerdere rechtszaken aangespannen en daarin is hij steeds in het ongelijk gesteld. Door het Hooggerechtshof, waarvan anderen altijd zeggen: dat is op zijn hand, want dat zijn allemaal conservatieve rechters. Nou, dit is het bewijs dat dat niet zo is."

Buijt vermoedt dat Biden de nieuwe president gaat worden. "Als ik nu mijn geld zou moeten inzetten, zou dat op hem zijn. Wat niet wegneemt dat Trump wel een gigantische prestatie heeft geleverd. Hij heeft meer dan een miljoen stemmen meer gekregen dan vier jaar geleden."

Op de definitieve uitslag moet nog tot donderdag of vrijdag worden gewacht, vermoedt Buijt. En dan is het de vraag of de verliezer die uitslag zomaar zal accepteren. Zowel de Republikeinen als de Democraten hebben volgens hem "een batterij advocaten klaarstaan om de boel aan te vechten."