Dries Mosch hekelt verkoop recreatieoord Hoek van Holland: 'Schofteriger kan niet'

"Ik ben echt geëmotioneerd door wat hier gebeurt. Het is krankzinnig." Dat zegt Dries Mosch, voormalig gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam, over de plannen van de gemeente om recreatieoord Hoek van Holland van de hand te doen.

Vanaf het moment dat het nieuws bekend werd, rinkelt bij Mosch de telefoon. "Ik sprak net nog een vrouwtje dat al haar spaargeld opzij zet om daar elke zomer te kunnen verblijven. 'Word ik er nou afgesodemieterd?', vroeg ze zich af. Nou, zei ik, we gaan proberen dat te voorkomen."



'Niet de beste huisbaas'

Volgens de Rotterdamse wethouder Kurvers is de verkoop van het recreatiepark nodig om het te moderniseren. Commerciële exploitanten kunnen dat volgens hem veel beter dan de gemeente.

"De gemeente is inderdaad niet de beste huisbaas", schampert Mosch. "Er is op het park veel achterstallig onderhoud. Ooit is de kantine in brand gevlogen. Die staat er nu netjes bij. Maar voor de rest is het slecht."

De verkoop van het park stuitte in het verleden op fel verzet, zowel van bewoners als gemeenteraadsleden. Leefbaar Rotterdam heeft toen, samen met de SP en de PvdA, geprobeerd om mensen de kavels zelf te laten kopen, memoreert Mosch.

"Daar hadden we zeventig procent steun voor. Maar toenmalig wethouder Bolsius heeft dat weggevaagd. En nu zijn weer een paar grote 'projectjongens' in Hoek van Holland, die erop inzagen bij de gemeente. En ja, op de Coolsingel zijn ze zijn nu eenmaal gevoelig voor geld. Want dat komen ze aardig tekort in dat narrenkabinet."

Mooiste kamp van heel Nederland

Mosch blijft overtuigd voorstander van het 'oude' plan van onder meer Leefbaar. Dat zou de onrust op het recreatieoord bezweren en niemand zou hoeven te vertrekken van het honderd jaar oude park, waar de huurders vaak een innig emotionele band mee hebben. "Geef mensen de kavels in eigen beheer en verplicht ze om goed te investeren. Zet een goede Vereniging van Eigenaren op en je maakt er het mooiste kamp van heel Nederland van."

Los van de verkoopplannen hekelt Mosch het moment waarop Kurvers ermee op de proppen komt. "Net na het seizoen. Schofteriger kun je het niet maken voor die mensen."