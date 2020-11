Nog snel leesvoer in huis halen voor de bieb sluit: 'We weten niet wat we meemaken'

Bibliotheek AanZet in de Dordtse wijk Stadspolders was pas voor de derde dag open, maar moet nu alweer de deuren sluiten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Veel leesliefhebbers grepen de laatste openingsdag aan om nog snel wat leesvoer in huis te halen.

De Dordtse bibliotheek sloot op 12 oktober de deuren van het pand aan het Dudokplein, om te verhuizen naar ontmoetingscentrum Het Polderwiel aan het Dudok-erf. Maar premier Rutte liet dinsdagavond in de persconferentie weten dat onder meer alle bibliotheken twee weken dicht moeten.



De opening is daar dus van korte duur geweest, maar Jasper 't Jong van de bibliotheek heeft daar wel begrip voor. "Dat we dicht moeten is er jammer, maar als het moet, dan moet het", laat hij weten aan RTV Dordrecht .

De maatregel gaat om 22:00 uur in, dus was het overdag een komen en gaan van mensen die nog wat boeken inleverden en nieuwe boeken meenamen. "Het is ongelofelijk hoeveel mensen er vandaag binnenkomen", zegt 't Jong. "Wel gereguleerd natuurlijk. Iedereen wil nog snel wat boeken halen voordat de sluiting ingaat. We weten niet wat we meemaken."

De ene bezoeker slaat vooral leesvoer in voor de kinderen, maar een ander grijpt deze periode aan om nieuwe hobby's aan te leren. "Ik neem voor het eerst wat handwerkboeken mee. Daar heb ik nu tijd voor, want ik zit thuis", zegt een vrouw. "Kopje thee erbij, kaarsje aan", zegt een andere bezoeker. "Lezen is sowieso leuk."

Premier Rutte heeft aangegeven dat het afhalen van boeken nog wel is toegestaan, maar onder meer de bibliotheken in Dordrecht en Schiedam laten ook deze afhaalloketten de komende weken dicht.