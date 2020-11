Expert: 'Rijhulpsysteem niet bedoeld om als chauffeur met je handen los een shaggie te rollen'

Een parkeersensor. Die komt mooi van pas als je bij inparkeren tijdens de rijles nooit hoger dan een zesje haalde. Het systeem slaat aan als je met je matige stuurmanskunst onverhoopt de bumper van de buurman dreigt te raken.

En nog zoiets: adaptive cruisecontrol. "Een systeem dat ook rekening houdt met de snelheid van je voorganger en bijremt als het nodig is", legt Jos van der Drift uit.

Ook in de handel: de dodehoeksignalering.

"Als iemand je passeert, krijg je keurig een lichtsignaaltje in je buitenspiegel", doceert de ANWB-man.

Voor gaas gaan

De lijst met high tech-hulpmiddelen, die autofabrikanten in hun wagens installeren, lijkt langer en langer te worden. Goed voor de veiligheid en vaak ook voor het milieu, zegt Van der Drift. Maar vaar er vooral niet blind op. "De systemen werken niet altijd even goed. Als je er heel erg op vertrouwt, kun je dus behoorlijk voor gaas gaan."

Oneigenlijk gebruik komt trouwens ook voor. "Dit soort systemen is niet uitgevonden om met je handen los achter het stuur een shaggie te rollen."

Grote vraag is ook of de consument zit te wachten op zoveel franje in de auto. "Veel mensen zitten graag achter het stuur, met het heft in eigen handen", weet Van der Drift. "Dat neemt niet weg dat adaptive cruisecontrol en het dodehoeksysteem veel worden gebruikt. Maar uit onderzoek blijkt ook dat de snelheidsbegrenzer voor de maximale snelheid die ergens van toepassing is vaak uitgezet wordt. Mensen zijn er dus selectief in."

Auto van vijftien jaar oud

Wat volgens de expert nou echt onontbeerlijk is in je bolide? "Een autonoom noodremsysteem, dat vol in de ankers voor je gaat op het moment dat er een obstakel op de weg wordt gesignaleerd. Dat is een flinke stap in de richting van schadebeperking, mits het systeem goed en betrouwbaar functioneert."

En de wagen van Van der Drift zelf? Is dat een elektronicaverzameling op wielen? "Ik moet eerlijk bekennen dat ik een auto van vijftien jaar oud heb. Het enige aan boord is een ABS-systeem dat de auto bestuurbaar houdt op een natte of gladde weg. Maar mijn volgende auto? Die zit zonder twijfel vol met rijhulpsystemen."