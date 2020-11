Annie (86) na aanhouding voor babbeltruc: 'Hoera! Ik hoop dat ze de hele bende oppakken!'

De 86-jarige Annie uit Dordrecht is superblij. Eén van de mannen die haar in september met een babbeltruc maar liefst achttienduizend euro afhandig maakte, zit in de cel."Fantastisch!" zegt ze, maar vervolgt: "Het is toch treurig. 17 jaar. Verschrikkelijk".

Annie werd in september gebeld door een man die beweerde dat hij bij haar bank werkte. Hij wist haar dik twee uur aan de lijn te houden en hengelde stukje bij beetje de buit binnen. Achttienduizend euro verdween als sneeuw voor de zon van haar bankrekening.

In Bureau Rijnmond deed Annie haar verhaal. Ze begreep niet dat ze erin getuind was. "Ik dacht altijd, daar trap je toch niet in? Maar ja, het is wel gebeurd."



Toeval bestaat niet. Of toch wel?

De 17-jarige Rotterdammer die is aangehouden, heeft zichzelf onbedoeld in de kijker gespeeld. Nadat hij afgelopen maandagavond in de kraag werd gevat voor een straatroof, werd hij herkend door een wijkagent uit Barendrecht. Die had de camerabeelden, waarin hij al pinnend getoond werd bij Bureau Rijnmond, nog haarscherp op zijn netvlies staan. Hij werd op deze manier in verband gebracht met de babbeltruc waar Annie het slachtoffer van was.

Annie weet nog wat ze dacht toen ze van de aanhouding hoorde: "Hoera! Wat geweldig. Ik hoop dat ze de hele bende oppakken."

Tekst gaat verder onder de video



Annie is ervan overtuigd dat ze geen tweede keer in een babbeltruc trapt. Maar de schrik zit er nog goed in. Bijvoorbeeld als de telefoon gaat. "En elke keer maar wegdrukken. Je weet niet meer wat je moet doen."



Inzamelactie

Oplichters die mensen misleiden met hun gladde babbeltrucs kiezen meestal ouderen als slachtoffer. Die zijn dikwijls goedgelovig of te bescheiden om wantrouwen te laten blijken. Kinderen en kleinkinderen van Annie zijn uit medeleven een inzamelingsactie begonnen, en dat heeft al ruim zesduizend euro opgeleverd.

"Ik voel me eerlijk gezegd wel een beetje schuldig", zegt Annie, "want er zijn mensen die het veel slechter hebben."

Maar de reacties die mensen achterlieten bij de donaties hebben haar bijzonder goed gedaan. Ze heeft gemerkt dat er nog genoeg goede mensen zijn. "De minderheid is slecht. Dat heb ik wel ervaren. Ik wil alle mensen bedanken. Echt!"

Annie kan weer lachen én weer goed slapen!