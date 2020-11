'Bedreigde docent Emmauscollege duikt onder'

De docent van het Emmauscollege in Rotterdam die eerder deze week werd bedreigd vanwege een spotprent in zijn klaslokaal, zit momenteel ondergedoken. Dat melden bronnen aan NRC.

De politie liet dinsdag weten de bedreigingen aan de docent serieus te nemen. "We nemen zichtbare en onzichtbare maatregelen die er voor moeten zorgen dat deze bedreigingen stoppen."

Er wordt onder meer extra gesurveilleerd bij de school. De politie zoekt momenteel uit wie achter de bedreigingen zit.

De school besteedde net als veel andere onderwijsinstellingen maandag aandacht aan de moord op Samuel Paty. De Franse leraar werd twee weken geleden onthoofd, nadat hij in zijn klas spotprenten van de profeet Mohammed had gebruikt in een les over vrijheid van meningsuiting. Op het Emauscollege hing de vlag halfstok, werd een minuut stilte gehouden en hield de rector een praatje, meldt NRC .

Maar de emoties zouden pas echt hoog opgelopen zijn aan het einde van de dag, toen een aantal islamitische meisjes het lokaal binnenliep waar de betreffende spotprent hing. Zij wilden volgens de krant, die een anonieme betrokkene binnen de school sprak, dat de cartoon zou verdwijnen.

"Ze zeggen dat de docent zich schuldig maakt aan 'godslastering'. Er worden andere leerkrachten bijgehaald. De docent probeert uit te leggen dat de man op de cartoon niet de profeet is, maar een jihadist. Het lukt niet tot de meisjes door te dringen. De discussie loopt hoog op en als ze vertrekken, is de cartoon van het prikbord gehaald.

De schooldag is klaar – maar op Instagram en Facebook gaat de rel door", schrijft NRC.

Zo schreef iemand op Instagram onder meer: "Als dit niet heel snel weg wordt gehaald, gaan we het anders aanpakken." Ook zouden er online bedreigingen zijn tegen de leraar.

NRC meldt dat de leraar ondergedoken zit. Ook andere docenten zouden zich niet meer veilig voelen. De school heeft aangifte gedaan van bedreiging.