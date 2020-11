Het weer van vandaag: een droge dag na een mistig begin

De dag begint donderdag hier en daar met mistbanken. Verder is het een mooie dag met zonnige perioden en blijft het droog. Er staat nauwelijks wind en het wordt in de middag 12 graden.

Vanavond is het helder, in de de loop van de nacht vormt zich op uitgebreide schaal mist. Het koelt af naar 2 graden met in de buitengebieden kans op vorst aan de grond.

Op vrijdag kan het lang duren totdat de mist is verdwenen. In de middag is er veel zon en blijft het droog. Er waait een zwakke en aan zee matige oosten- tot zuidoostenwind. In de middag wordt het 11 graden.

Weekend

Zaterdag zijn er perioden met zon. De dagen erna heeft de bewolking de overhand, waarbij de zon af en toe te zien is. Het blijft droog en de middagtemperatuur loopt op naar een zachte 15 graden. Ook de nachten verlopen dan duidelijk zachter.