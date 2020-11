Rotterdammer in New York over presidentsverkiezingen: 'Alsof je een voetbalwedstrijd kijkt'

De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen nadert het kookpunt. Dat merkt ook Rotterdammer Jeroen Sikma, die al zes jaar in New York woont en werkt als grafisch vormgever.

"Het was een drukke dag met nieuws en werk", blikt hij terug op zijn woensdag. "Ik heb expres niet zoveel televisie gekeken. Mensen waren ook een beetje terneergeslagen. De sfeer was down gisterenavond. Het voelt als een kater." Sikma geeft toe dat de mensen in zijn omgeving vooral op Democraat Joe Biden hebben gestemd. "Langzamerhand kreeg ik berichtjes binnen dat het goed ging met Joe Biden."

Er zijn best wat demonstraties in Manhatten geweest, vertelt Sikma. "Voornamelijk met het idee dat elke stem geteld moet worden." Het land is zeker verdeeld, merkt Sikma. "We zijn ook verrast dat het zo dichtbij ligt."

Voetbalwedstrijd

De Amerikaanse verkiezingen leven enorm. Nog nooit was de opkomst zo hoog.

Mocht Donald Trump president van de Verenigde Staten blijven, dan verwacht Sikma dat het land 'een reality show' staat te wachten. De Rotterdammer denkt dat de VS voor een historisch keerpunt staat: "Amerikanen zijn nog iets nerveuzer dan ik."

De tekst gaat verder onder het audiofragment. Luister hieronder naar het volledige interview met Jeroen Sikma:

Sikma heeft een metafoor voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen: "Het is net alsof ze een verslag van een voetbalwedstrijd geven. Dezelfde mensen zijn heel de tijd over hetzelfde onderwerp aan het praten."

Rust

De Amerikanen maken zich veel zorgen om het coronavirus en de pandemie, valt Sikma op. "Mensen dragen constant maskers, ook al loop je alleen. Iedereen is daar mee bezig", zegt de Rotterdammer. "Maar de raciale verschillen spelen ook."

Als er een definitieve uitslag komt, dan verwacht Sikma dat New York minder onder druk van de spanning komt te staan. Vooral als Biden de nieuwe president van Amerika wordt. "Ik denk dat er iets van rust komt. Dat mensen daar geen zorgen over hoeven te maken", vertelt Sikma.