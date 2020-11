'We mogen soms een uurtje luchten'

Mensen die in het Detentiecentrum Rotterdam verblijven, vinden dat ze te weinig vrijheid hebben en te kort kunnen luchten door de coronamaatregelen. De directie zegt dat het om een kleine groep klagers gaat. "Helaas heeft het virus ook voor mensen op onze locatie in Rotterdam gevolgen", oordeelt directeur Roger Pellemans.

Diverse ingeslotenen hebben de laatste weken telefonisch geklaagd bij Rijnmond. "We mogen soms hooguit een uurtje luchten. De rest zitten we binnen. De dagbesteding is ook veel korter. Dan moet je beseffen dat we op onze afdeling met slechts een paar mensen zijn. Er is voldoende afstand om langer in zo'n ruimte door te brengen", zegt de man, die wacht op uitzetting.

Het merendeel van de mensen die verblijft in de gesloten faciliteit bij Rotterdam The Hague Airport heeft zijn langste tijd in Nederland gehad. "Ze hadden al lang naar hun land van herkomst kunnen worden teruggebracht. Daar hebben ze zich tegen verzet. Daarom verblijven ze bij ons in detentie", weet directeur Pellemans.

'Rustiger dan ooit'

Volgens hem gaat het om een klein gedeelte van de ruim 320 geïnterneerden. "Het merendeel accepteert de omstandigheden. Enkelen blijven zich verzetten en grijpen elk voorval aan om het ongerief naar buiten te brengen. Over het algemeen kunnen we zeggen dat het rustiger is dan ooit."

De opgesloten gasten zien het anders. Zij vinden dat ze onnodig de dupe zijn van de coronamaatregelen. "We zouden veel meer vrijheid hebben als mensen met een besmetting niet bij ons op de afdeling zouden worden geplaatst. We hebben vorige week om uitleg gevraagd. Die zouden we vrijdag krijgen, maar in plaats daarvan zitten we nu al drie dagen binnen", reageert één van hen maandag.

Pellemans zegt dat hij als directeur enkel de regels van het RIVM naleeft. Ook probeert hij voor personeel en ingeslotenen een zo veilig mogelijke omgeving te realiseren. Daar hoort het verdelen van de mensen over compartimenten bij. Iedereen die nieuw in het detentiecentrum is, gaat uit voorzorg acht dagen in pre-quarantaine. De verhuizing naar een reguliere afdeling volgt pas als zo'n iemand klachten vrij is.

Ook heeft de directeur te maken met besmettingen onder de 360 personeelsleden. Ruim tachtig van hen zit thuis vanwege een besmetting of uit voorzorg van het omgaan met zo’n iemand en in afwachting van de test.

"Daardoor zijn minder mensen beschikbaar en doen we ons best om de roosters zo goed mogelijk in elkaar te draaien. Dat leggen we de mensen die bij ons verblijven uit, in meerdere talen. We proberen de veiligheid en de gezondheid van allen te waarborgen. Dat is binnen ons centrum niet gemakkelijk, zeker als het ook om het handhaven van de anderhalve meter gaat."

Terug naar land van herkomst

Een enkeling zegt dat terugkeer naar het land van herkomst voorlopig niet mogelijk is, mede omdat het ontvangende land een kritische houding heeft. "Waarom moeten wij dan hier binnen blijven? Zo lopen wij onnodig risico", zegt één van de ingesloten personen over de telefoon.

Het uitzetten van mensen is niet de taak van Pellemans. Dat is de taak van de Dienst Terugkeer en Vertrek. Uiteraard is er nauw contact met die dienst, maar ieder heeft wel de eigen bevoegdheden.