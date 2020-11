Rotterdams reisbureau ziet run op reizen naar Curaçao

"Mensen hebben een officieel advies gekregen om niet te reizen, maar dat je ook wel mág reizen", merkt Tokaai de tegenstrijdigheid op. Het toerisme op Curaçao kan volgens haar ondanks alles wel een impuls gebruiken.

Thermometer

Tokaai waarschuwt de Nederlanders die naar het Caribische gedeelte van Nederland willen: "Uiteraard moet je je gegevens achterlaten. In dat geval is Curaçao goed voorbereid. Ik had het idee dat het eiland strenger is dan Nederland toen ik daar was", zegt ze over de coronaregels.

Hoewel het aantal coronabesmettingen op Curaçao meevalt, moet je een coronatest laten zien als je in het vliegtuig naar het eiland stapt. Andere eilanden in het Caribisch gebied zijn er erger aan toe. Bonaire en Curaçao zijn 'veel veiliger' dan de andere eilanden in het Caribisch gebied, zegt Tokaai.

Bovendien neemt de GGD op Curaçao snel contact met je op wanneer je op het eiland bent geland, zegt Tokaai. "Bonaire en Curaçao houden zich strenger aan de maatregelen. Als ik ergens met mijn auto naartoe reed, dan stond er iemand met een thermometer. Overal staat een bewaker en je moet je handen altijd ontsmetten. Ze zijn niet panisch op Curaçao, maar ze zijn erg voorzichtig."