Flinke buit voor politie bij verkeerscontrole de Kuip

Vanavond hebben wij maar weer eens geprobeerd het zuiden van Rotterdam verkeersveilig te maken en volgens ons is dat wel aardig gelukt. Heel wat bestuurders gingen op de bon en met snelheden van 134 waar je 50 mag, werden er ook weer wat rijbewijzen ingevorderd.We waren eerst te vinden bij het mooiste stadion van Nederland en later op de avond bij de Laan op Zuid. Beide zijn overlastlocaties die onze aandacht verdienen en dat bleek vanavond wel weer. Uiteindelijk hadden we in circa 3 uurtjes tijd de volgende zaken:- 11 grove snelheidsovertredingen.- 3 ingevorderde rijbewijzen. (110, 115 en 134 km/h bij de toegestane 50 km/h)- 3 aanmeldingen EMG cursus bij het CBR.- 1 aanhouding verdenking rijden onder invloed van cocaïne.- 1 x vasthouden mobiele telefoon.- 2 x rijden zonder rijbewijs.- 2 x niet werkende verlichting.- 1 x niet kunnen tonen van een rijbewijs.- 1 x niet dragen autogordel.- 1 x gerechtelijke post uitgereikt aan gesignaleerd en veroordeeld persoonWe moesten nog maar eens terugkomen daar! ^RdH#eengewaarschuwdmensteltvoortwee