Alle bussen staan stil bij touringcarbedrijf in Alblasserdam

De touringcarbranche verkeert in zwaar weer. Gemiddeld bedroeg het omzetverlies begin september al 85 procent. Voorlopig is er geen licht aan het einde van de tunnel, want het kabinet ontmoedigt nadrukkelijk binnen- en buitenlandse reizen. Ruud van der Marel, directeur van touringcarbedrijf SnelleVliet uit Alblasserdam, is één van de getroffen bedrijven.

"Het is heel warrig om eerlijk te zijn", geeft Van der Marel toe. Tot voor kort lukte het het busbedrijf de schade te beperken door leerlingen te vervoeren, bijvoorbeeld naar zwemles. Maar daar zijn scholen nu mee gestopt. "Vanaf vandaag heb ik 100 procent stilstaan."

De nieuwe maatregelen bieden Van der Marel geen perspectief om verder te kijken, omdat de periode van nieuwe maatregelen vaak worden aangepast.

Een derde van de bussen stond al stil en bij SnelleVliet verloren eerder ruim dertig medewerkers hun baan. "We verwachten dat het hierbij blijft", denkt Van der Marel.

Stip aan de horizon

Van der Marel vindt dat er door de overheid geen toekomstperspectief wordt gegeven. Al merkt hij dat er ook andere factoren zijn: "Het vertrouwen bij onze klanten om in de bus te stappen, is heel laag. Verder zien we dat de Duitse kerstmarkten, net als in Nederland, niet of beperkt doorgaan." Als die kerstmarkten in Duitsland dan toch doorgaan, wordt Nederlanders gevraagd om niet te komen.

"Na de persconferentie hebben we meteen de cijfers opnieuw op een rij gezet", vertelt Van der Marel. De nieuwe stip aan de horizon voor Van der Marel is nu 1 april 2021. "Dat is het begin van ons seizoen."

Van der Marel krijgt financiële steun van de overheid. Daardoor kan zijn bedrijf waarschijnlijk overleven, maar de directeur had graag meer gezien. "Maar het is wel steun die ervoor zorgt dat je kunt blijven bestaan", zegt hij.