Petitie gestart: Heemtuin Vlaardingen moet open blijven

'Een groene parel in Vlaardingen' moet blijven, is het moot van de petitie.

De bezuinigingsdrift van Vlaardingen dreigt een einde te maken aan vijftig jaar Heemtuin in de Westwijk. De raad praat volgende week over het plan om de subsidie te stoppen. Inmiddels is een petitie gestart om het bijzondere stadsparkje te redden.

Dat de gemeente Vlaardingen geen cent te makken heeft de komende jaren is bekend. Er wordt naarstig gezocht naar geld om de financiële tekorten te dekken en daarbij staat ook de 70.000 euro subsidie voor de Heemtuin op de tocht.

Een slecht plan, vindt Nelleke van der Luit van de Stichting Boombehoud Vlaardingen. Ze nam het initiatief van de online-petitie die inmiddels ruim 1200 keer is getekend. "Een heemtuin is niet gewoon een tuin die je met groene vingers kunt onderhouden. Het is een heel kwetsbare biodiversiteit en daar heb je deskundigheid voor nodig om dat goed te onderhouden", zegt Van der Luit.

Het salaris van de huidige beheerder zit in de subsidie en ook die functie dreigt te verdwijnen. "We willen best met de gemeente kijken naar andere inkomstenbronnen maar de beheerder moet blijven. Daar zit zoveel deskundigheid voor deze groene parel. De gemeente neemt een gok en met de Heemtuin moet je niet gokken."

Eikels

Behalve de bijzondere biodiversiteit in de Heemtuin, heeft het jubilerende park ook een educatieve functie en rol in de wijk. Jolanda Scholte komt er een paar keer per week met kleine kinderen als buitenschoolse activiteit. "We spelen en leren in de natuur, een beetje risicovol opvoeden heet dat tegenwoordig. Kinderen zitten vaak binnen, achter de schermen, maar buiten zijn in de natuur is het prachtigste cadeau dat je kunt krijgen", vertelt ze te midden van eikels verzamelende peuters.

"Ook in deze wijk is het zo belangrijk. Hier wonen veel kwetsbare gezinnen voor wie een vakantie niet mogelijk is. Dan is een uitje in de Heemtuin zo belangrijk om die koppies even leeg te maken, lekker uit te kunnen razen."

Feestje verknallen

Het feit dat de Heemtuin dit jaar vijftig jaar bestaat, is door de coronacrisis nauwelijks aan bod gekomen. "Het is een feestje waard en het is wel bizar als je dat feestje zou verknallen", wil Van der Luit de gemeenteraadsleden nog wel meegeven.

Het plan om de subsidie stop te zetten wordt komende week in de Vlaardingse gemeenteraad behandeld. Inmiddels hebben enkele politieke partijen in Vlaardingen zich ook al hard gemaakt voor het behoud van de Heemtuin.

Ook de aanwezige kinderen van de Willem Alexanderschool in Vlaardingen laten zich horen. "Moet open blijven!", roepen ze in koor nadat lege eierdoosjes in de Heemtuin zijn gevuld met herfstbladeren, beukennootjes en eikeltjes. "Hou 'm open, hou 'm open, onze tuin, onze tuin!"