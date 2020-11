Onderwijsminister Slob ontsteld over bedreiging van leraar Emmauscollege

"Het is volstrekt onacceptabel dat de veiligheid van leraren onder druk komt te staan omdat zij de waarde van het vrije woord overbrengen." Dat zijn woorden uit een brief van minister Arie Slob van onderwijs aan de Tweede Kamer. Hij schrijft de brief naar aanleiding van een bedreigde docent op het Rotterdamse Emmauscollege.

De docent werd eerder deze week bedreigd vanwege een spotprent in zijn klaslokaal. Volgens de NRC zit de docent momenteel ondergedoken. De school besteedde maandag aandacht aan de moord op de Franse leraar Samuel Paty, die twee weken geleden werd onthoofd nadat hij in zijn klas spotprenten van de profeet Mohammed had gebruikt in een les over vrijheid van meningsuiting.

Op het Emauscollege hing de vlag halfstok, werd een minuut stilte gehouden en hield de rector een praatje, meldt NRC. Aan het einde van de dag liepen de emoties volgens de krant hoog op, toen een aantal islamitische meisjes het lokaal binnenliep waar de betreffende spotprent ook hing. Zij wilden dat de cartoon werd weggehaald.

Later werd de Rotterdamse docent bedreigd, die bedreiging werd door de politie heel serieus genomen.



"Tot onze ontsteltenis hebben de acties in het kader van de vrijheid van meningsuiting op scholen in Rotterdam en Den Bosch geleid tot onrust en zelfs tot bedreigingen", schrijft minister Slob. "Het intimideren en bedreigen van leraren kan op geen enkele wijze worden getolereerd en hier treden wij dan ook hard tegen op."

'Aangifte belangrijk'

In de brief laat hij weten welke onderzoeken al worden gedaan en welke nu worden opgezet in het kader van veiligheid in het onderwijs. De minister somt ook op welke ondersteuning er is vanuit het ministerie voor scholen en docenten.

"Het is belangrijk dat aangifte is gedaan door de scholen en leraren die het betreft", schrijft hij. "Er is een ondersteuningsteam van de SSV ingezet om hen te helpen bij deze situatie. Leraren die zich met overtuiging inzetten voor de vrijheid van meningsuiting verdienen onze volledige steun en hun veiligheid dient te allen tijde gegarandeerd te worden."

De minister laat weten dat het soort bedreigingen op het Emmauscollege de veranwoordelijkheid van de school overstijgen en vragen om aanpak van justitie. "Wij roepen leraren en scholen dan ook op om aangifte te doen wanneer zij bedreigd of geïntimideerd worden."

Er ligt een wetsvoorstel klaar om de kennis van de basiswaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit verplicht behandelt wordt op scholen.