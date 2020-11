GGD maakt coronatestlocaties 'winterproof'

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft de coronatestlocaties in de regio 'winterproof' gemaakt, zodat het testen ook met kouder, winters weer door kan gaan. De mobiele testlocaties in Maassluis en Hoek van Holland veranderen om die reden van locatie.

Bewoners van Maassluis kunnen vanaf donderdag elke week getest worden in een garagebox bij het oude politiebureau aan de Westlandseweg. De mobiele testbus in Hoek van Holland voert de testen voortaan op maandag en vrijdag uit in sporthal De Hoekstee.

De testen in Zuidland worden deels afgenomen in een tent. Deze teststraat was de afgelopen weken al meerdere keren dicht, vanwege harde wind. De GGD vond het dan niet veilig om het testen door te laten gaan.

Wat met deze teststraat gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. "De gesprekken met gemeente Nissewaard zijn daarover gaande", laat een GGD-woordvoerder weten.