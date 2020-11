Stadsdichter verkoos Dordrecht boven de Verenigde Staten: 'Dit is de liefde van mijn leven'

Voor stadsdichter Juno is Dordrecht "de liefde van zijn leven.'' Hij liet zelfs een studie in Amerika schieten om er te kunnen blijven wonen. Dat vertelt hij in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?, waarin bijzondere regiegenoten het oordeel vellen: is iets tof of niet tof? Voor Dordt gingen uiteraard twee duimen omhoog.