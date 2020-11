Winnaar van 7,5 miljoen euro duikt op

De geluksvogel die met een winnend Staatslot in oktober 7,5 miljoen euro had gewonnen, is terecht. De persoon had bij Tabakswinkel De Man in Oud-Beijerland het lot gekocht, maar liet na de trekking lange tijd niets van zich horen. De Nederlandse Loterij bevestigt dat de winnaar zich vorige week heeft gemeld en deze week is vastgesteld dat het daadwerkelijk de winnaar is.