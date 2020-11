Mis via Rijnmond niets van Feyenoord - CSKA Moskou

Feyenoord speelt donderdagavond een cruciale thuiswedstrijd in de Europa League. Na de 1-4 nederlaag tegen het Oostenrijkse Wolfsberger AC hebben de Rotterdammers punten nodig om kans te maken op overwintering. De Russische koploper CSKA Moskou is de tegenstander.

De wedstrijd Feyenoord - CSKA Moskou begint om 21:00 uur en is volledig te volgen op Radio Rijnmond. De sportuitzending op 93.4 fm begint om 20:00 uur met vooruitblikken op deze wedstrijd en duurt tot 24:00 uur met de eerste reacties uit De Kuip.

In groep K van de Europa League staat Feyenoord onderaan met één punt uit de eerste twee wedstrijden. Wolfsberger AC leidt met vier punten en CSKA Moskou en Dinamo Zagreb hebben door twee gelijke spelen twee punten. In Kroatië wordt vanavond Dinamo Zagreb - Wolfsberger AC gespeeld.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat blikte woensdag tijdens de persconferentie vooruit op het duel met de Russen. Hij vertelde dat hij niet begrijpt dat iedereen verwacht dat Feyenoord zomaar alles wint. "Dat is hier nog nooit zo geweest. Ik vind het knap wat deze ploeg doet. Als een groep zo lang ongeslagen blijft, heb je het uitstekend gedaan. Mensen die bijvoorbeeld beginnen over positiespel, hebben geen flauw benul van wat het organiseren van een elftal inhoudt.

Middenvelder Jens Toornstra vindt CSKA Moskou een gevaarlijke tegenstander. "CSKA is erg sterk. Het is een stugge ploeg, maar daarnaast heb ik op beelden gezien dat er voorin ook heel veel dynamiek aanwezig is. Het zijn gewoon spelers met veel individuele kwaliteiten, dus ik denk dat er een gevaarlijk elftal tegenover ons staat."