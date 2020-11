Nieuwe coronateststraat voor automobilisten pal naast A15

Er zijn drie check-ins. Mensen die een afspraak hebben gemaakt, worden hier opgezocht. Dan wordt er de koppeling gemaakt met het buisje waar het monster in gaat. Vervolgens gaat de automobilist naar drie andere stations. Daar wordt het monster afgenomen. Als dat gebeurd is, dan kun je vertrekken.

"Hiermee kunnen we een efficiëntieslag maken. Je kunt meer testen met de dezelfde hoeveelheid personeel doen", legt Roel Ensing, manager teststraten van de GGD uit.

De uitslag van de coronatest is binnen 48 uur bekend, maar in praktijk is dat bij negentig procent van de gevallen sneller bekend. "In het zuidwesten van Rotterdam hadden we zo'n locatie nog niet. Ook zien we dat de ene locatie geliefder is dan de ander", zegt Ensing. "Een geliefde locatie is het Topsportcentrum. Na twee dagen zien we dat ook al bij deze testlocatie."

Het is lastig om te zeggen of er nog meer van zulke teststraten als in de Waalhaven komen. Woensdag werd er bekend dat er over twee à drie weken een nieuwe xl-coronateststraat wordt geopend bij Rotterdam The Hague Airport. Ensing: "Het is en blijft een uitdaging om voldoende personeel op te leiden. Momenteel hebben we dat nog wel."