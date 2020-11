RIVM: 17 doden en weer meer dan duizend nieuwe coronabesmettingen

Het RIVM meldt donderdag 17 nieuwe coronadoden in onze regio. Dat zijn er minder dan de 36 van dinsdag en 32 van woensdag. Toen was er volgens het RIVM wel sprake van een aantal nameldingen.

Het aantal nieuw gemelde positief geteste personen in de regio is 1068. De afgelopen week waren er gemiddeld 1463 nieuwe besmettingen per dag. Rotterdam heeft met 515 nieuwe besmettingen het hoogste aantal in de regio, gevolgd door Schiedam (68), Vlaardingen (61), Dordrecht (54), Nissewaard (48) en Capelle aan den IJssel (47).

Sinds de vorige update zijn er 17 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 8 - 705

Albrandswaard: 14 - 948

Barendrecht: 19 - 1692

Brielle: 11 - 383

Capelle aan den IJssel: 47 - 2135

Dordrecht: 54 - 3611

Goeree-Overflakkee: 19 - 1104

Gorinchem: 12 - 950

Hardinxveld-Giessendam: 11 - 433

Hellevoetsluis: 19 - 823

Hendrik-Ido-Ambacht: 15 - 948

Hoeksche Waard: 16 - 2140

Krimpen aan den IJssel: 12 - 907

Lansingerland: 18 - 1826

Maassluis: 18 - 1058

Molenlanden: 7 - 1031

Nissewaard: 48 - 2394

Papendrecht: 13 - 809

Ridderkerk: 27 - 1411

Rotterdam: 515 - 27062

Schiedam: 68 - 2959

Sliedrecht: 9 - 596

Westvoorne: 8 - 339

Vlaardingen: 61 - 2790

Zwijndrecht: 19 - 1446

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 14:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat, met allebei een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.