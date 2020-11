Schiedammer wilde de cel nooit meer zien en toen waren er die pillen

De pillen, zogeheten 'fatburners' die amfetaminen bevatten, werden gevonden tijdens preventief fouilleren op 6 juni 2019 bij het Zuidplein in Rotterdam. De bestuurder van de auto trok waarschijnlijk de aandacht van de politie: een dure Bentley, Rolex-horloge om.

In de auto vonden zij 24.000 euro cash, een kogelvrij vest, een versleutelde pgp-telefoon én de pillen. Bingo dachten zij. Al helemaal toen zij de naam van de bestuurder intikten: Brian P.(33) Meermalen veroordeeld tot forse straffen. Onder meer voor een mislukte liquidatie in Amstelveen (twaalf jaar en negen maanden cel). Vrijgesproken voor de moord op Onno Kuut in Hoek van Holland, na een eis van levenslang.

Die laatste zaak, van de zogeheten tattookillers, loopt nog in hoger beroep. Daarin is ook Brians broer Cor verdachte. Cor P. knipte vlak voor de uitspraak in januari van dit jaar zijn enkelband door en is nog altijd spoorloos.

Plichtsgetrouw

Brian draagt de enkelband al jarenlang plichtsgetrouw, goed zichtbaar ook als hij zich donderdag meldt op de rechtbank van Dordrecht. Daar doet hij zijn verhaal over de pillen, het geld en de auto.

"Ik ben vrijwilliger in een sportschool. Voor promo-activiteiten moet je goed voor de dag komen. Daarom reed ik in een mooie auto van de zaak. Die Rolex en het geld waren van een vriend van de eigenaar, daar had ik niets mee te maken."

Maar hoe zit het dan met de amfetaminen, die als harddrugs gelden? "Die zaten in een zakje dat iemand op de sportschool had achtergelaten. We wisten niet wat het was en ik was van plan dat te laten testen."

Limousine

Zijn advocaat Gitte Stevens benadrukte dat haar cliënt niet met drugs bezig was. "Hij is niet gek. Als hij drugs wil verhandelen doet hij dat op de fiets, niet in een opzichtige limousine."

De rechters fronsten wel de wenkbrauwen. "U komt rond van een bijstandsuitkering. U wilt uw leven een andere wending geven. Waarom rijd je dan in zo'n dure auto en houdt mogelijke harddrugs bij je? Dat is een enorm risico."

Brian P.: "Ja, heel stom. Ik schaam mij kapot. Maar ja, ik heb zolang vastgezeten, ik ben letterlijk volwassen geworden achter de tralies. Alles is vrij nieuw voor mij. Ik moet nog wennen, dingen leren."

Ongeloofwaardig

Justitie gelooft zijn oprechtheid niet. "De pillen zijn niet alleen in de auto gevonden, hij had er ook op zak én ze zijn bij hem thuis gevonden. Op drie plekken...dan is het verhaal dat hij ze wilde testen ongeloofwaardig."

Brian P. is voorwaardelijk vrijgelaten in de zaak van de mislukte liquidatie. Dat eenderde strafdeel dat er dan afgaat, komt neer op 1550 dagen. Justitie wilde aanvankelijk dat hij die hele periode alsnog zou uitzitten. Ter zitting donderdag werd dat sterk gematigd: drie maanden cel voor het bezit van de pillen en 120 dagen van de oude straf.

Dat justitie niet de volle mep eist, heeft ongetwijfeld te maken met de probleemloze twee jaar die Brian P. nu op vrije voeten is. Twee medewerkers van de Reclassering beaamden dat donderdag in de rechtszaal: hij houdt zich keurig aan de afspraken en zorgt dagelijks voor zijn zieke ouders in Schiedam.

Brian zegt een 'huisje-boompje-beestje-bestaan' te leiden met zijn gezin en is verhuisd naar Spijkenisse. "Ik leef echt heel anders, zie de oude vrienden en contacten niet meer. Ik geniet nu van het leven op een andere manier en heb helaas een domme fout gemaakt."

Weet hij misschien waar zijn broer Cor is?, vragen we na afloop. Hij lacht. Advocate Stevens, onmiddellijk: "Hij heeft een contactverbod."

De rechter in Dordrecht beslist op 19 november of Brian P. terug naar de cel moet.