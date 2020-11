Fotograaf maakt 'coronaboek': 'Op de Lijnbaan liepen maar vijf mensen op zaterdagmiddag'

Tijdens het carnaval in Brede was er nog geen sprake van afstand houden - foto: Arie Kievit

In een ziekenhuis in Italië - foto: Arie Kievit

Zomers genieten in een anderhalvemeter cirkel in Het Park bij de Euromast - foto: Arie Kievit

Aan het bed van een coronapatiënt in een zorghotel in Roermond - foto : Arie Kievit

Arie Kievit uit Nieuw-Beijerland is fotograaf van crisissituaties, waarvoor hij heel de wereld over reist. Door het coronavirus is de crisis niet ver weg, maar dichtbij geworden. Daarom heeft de fotograaf uit de Hoeksche Waard het fotoboek 'Corona - crisis in beeld' gemaakt.

"Dit gaat heel de wereld over. Corona is een grote ramp. Het is niet te vergelijken met een aardbeving of orkaan. Het leed dat de coronacrisis veroorzaakt, dat is ook niet mis", zegt Kievit, die de samenleving daardoor ziet veranderen.

De 'coronabeelden' van Kievit hebben een grote variatie. "Zo ging ik op een zaterdagmiddag op de Lijnbaan in Rotterdam staan. Daar waren er maar vijf mensen, waar normaal gesproken het bommetje vol is met winkelend publiek."

'Ernst van de crisis in beeld brengen'

Ook fotografeerde hij een hotel in Roermond dat was veranderd in een zorghotel voor coronapatiënten. Daar trof hij een demente man aan, waarvan Kievit een foto maakte. "Dat vind ik toch wel een beeld waarmee je het verhaal van de zorg vertelt, wat de verpleegkundigen in deze crisis moeten meemaken. Ook het warmte voor de patiënt wordt ermee verteld."

Het is een bijzonder stukje geschiedenis waar we nu in zitten, benadrukt Kievit. Hij probeert alles zo netjes in beeld te brengen. "Maar ook de ernst van deze crisis", vult hij aan.

Voor zijn boek is Kievit in meer dan zestig ziekenhuizen geweest. "Toen dit begon, dacht ik: dit moet ik zo goed mogelijk in beeld brengen. In eerste instantie was het lastig om in ziekenhuizen binnen te komen, omdat ze druk hadden met andere dingen. Na 2,5 week kon dat wel."

Inmiddels zijn er al 350 edities van 'Coronacrisis In Beeld' verkocht. Klaar is Kievit niet met zijn boek. "Als het straks uitverkocht is, dan gaan we naar de drukker en voegen we de tweede golf aan het boek toe."