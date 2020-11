Wens van Zuiverloon gaat in vervulling met terugkeer in eredivisie

Het is voormalig Feyenoorder Gianni Zuiverloon gelukt om een nieuwe werkgever in de eredivisie te vinden. De verdediger heeft een contract getekend bij ADO Den Haag, de club waarvoor hij tussen 2013 en 2016 ook al speelde.

Zuiverloon zat zonder club na een bijzonder avontuur in India. Afgelopen zomer vertelde hij daar uitgebreid over in een longread van Rijnmond. Door zijn eenzame bestaan in het gigantische Aziatische land stortte hij zich in de wereld van meditatie en yoga. Ook ging hij boeken lezen en veranderde zijn leven. Inmiddels is hij in te huren als motivational speaker en handelt hij in vastgoed.

Rotterdammer Zuiverloon woont inmiddels al een tijdje in Amstelveen. Hij trainde daar hard op een amateurveld, om weer voetballer te kunnen worden in Nederland. Hij richtte zich op een middenmoter in de eredivisie, maar gaf ook aan sowieso blij te zijn als hij nog op dit niveau zou spelen.