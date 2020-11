Meisjes opgelicht en bedreigd na date via internet

Ze vragen hen namelijk een abonnement af te sluiten op hun namen, omdat ze al zoveel abonnementen hebben. De meisjes trappen erin. Korte tijd later worden ze vriendelijk verzocht hun bankpasjes te overhandigen en hun pincode te vertellen, omdat de mannen willen shoppen.

Op dat moment krijgen de meisjes argwaan en sputteren tegen. Maar ze gaan overstag als één van de daders hen bedreigt met een vuurwapen. Ze worden daarna de auto uitgezet en blijven totaal overstuur achter. Korte tijd later worden hun bankrekeningen geplunderd.

De meiden ontmoetten de mannen op 23 december 2019, dus al enige tijd geleden. Sinds die tijd is er al veel onderzoek gedaan en is één van de verdachten gearresteerd. De man die we u nu laten zien is nog niet aangehouden. Herkent u hem?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.