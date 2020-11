Emotionele Fred van Leer: 'Eigenlijk nog niet klaar om van me te laten horen'

Fred van Leer heeft in een emotionele video op Instagram verteld wat er afgelopen week met hem is gebeurd. Nadat een seksfilmpje van hem op internet werd verspreid, deed hij een zelfmoordpoging, vertelt hij.

De Rotterdamse stylist begint de video met een zucht. "Dat is omdat ik eigenlijk nog helemaal niet klaar ben om iets van me te laten horen, maar er gaan nogal wat wilde verhalen de ronde en die wil ik ontkrachten. Daarom ga ik een keer mijn verhaal vertellen."

Van Leer zegt dat hij in paniek raakte nadat het filmpje onder ogen zag. Op zaterdag werd hij daarom al opgenomen in de Bouman Kliniek. De volgende dag mocht hij naar huis, maar daar ging het toch mis.

'Regie in eigen hand nemen'

"Ik heb heel lang nagedacht of ik dit wel of niet wilde zeggen en ik ga het wel zeggen, want ik wil de regie in eigen hand nemen. Ik heb mezelf iets aangedaan", zegt een emotionele Van Leer.

Dankzij snel handelen van vrienden en hulpdiensten werd zijn leven gered, zegt Van Leer. "Door deze mensen ben ik er nog en daar ben ik heel dankbaar voor."

'Stuur seksfilmpjes niet door!'

De Rotterdammer wil met zijn boodschap de mensen die zijn seksfilmpje of soortgelijke filmpjes doorstuurden vragen dit nooit meer te doen. "Ik het een groot vangnet. Veel mensen hebben dat niet; jonge meisjes, jonge jongens, ouderen. Voor wie niet zo'n vangnet heeft, loopt het verkeerd af."

Van Leer bedankt ook zijn collega's en volgers op Instagram die hem een berichtje hebben gestuurd. "Het gaat nu goed met me. Lieve mensen, ik kan dit aan. Ik heb heel veel zin in de toekomst. We gaan binnenkort weer heel veel lol beleven met z'n allen", besluit hij zijn video.

Heb jij hulp nodig? Of maak je je zorgen om iemand? Neem dan contact op met de Zelfmoordpreventielijn via 00800-0113 of www.113.nl.