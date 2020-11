Toedracht steekpartij Spijkenisse nog onduidelijk

Levensgevaarlijk gewond raakt een man, als hij op 23 oktober aan de Salamanderveen in Spijkenisse wordt neergestoken. Het slachtoffer ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het is rond 00.05 uur als bewoners geschreeuw horen. Op straat ligt een ernstig gewonde man. Uit het onderzoek tot dusver blijkt dat er voor de steekpartij waarschijnlijk een ruzie was tussen het slachtoffer en iemand anders.

De politie is hard op zoek naar getuigen en wil graag ook meer informatie over wat er die nacht precies is gebeurd. Zo parkeerde het slachtoffer zijn auto achter de apotheek aan de Beverveen.

Heeft iemand gezien op welke manier hij van die plek op de Salamanderveen terecht is gekomen en of hij toen nog alleen was of niet?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.