SOW Rijnmond in quarantaine

SOW, dat is even schrikken! Op de redactie van SOW Rijnmond is helaas een persoon positief getest op het coronavirus. Vanaf vandaag zitten Lars, Esther, Britt en Manon 10 dagen thuis in quarantaine. Volgens het RIVM krijgen de meeste mensen die ziek worden van het coronavirus, binnen 10 dagen klachten. Dus daarom moet ook onze redactie 10 dagen voor de zekerheid thuisblijven.