Facebook-communitylid Rijnmond Helpt start crowdfunding om vrijwilliger aan auto te helpen

Help jij Otto (links) aan een nieuwe auto? (Foto via Sander den Breejen)

Otto Waterreus stuurde een noodkreet naar Rijnmond Helpt. Zijn auto deed het niet meer en juist die auto had hij nodig om hem te helpen bij zijn vrijwilligerswerk: voedselpakketten rondbrengen bij gezinnen met een klein budget in Rotterdam-Lombardijen. Sander den Breejen, actief lid van de Facebookgroep Rijnmond Helpt, springt nu in de bres voor Otto met een crowdfundingcampagne.

Otto's auto gaf er een tijdje terug de brui aan. Via een ander actief lid van de Facebookgroep werd een garage gevonden waar ze gratis de auto wilden repareren.

Oplossing was hard nodig

Het probleem leek opgelost, maar bij de garage bleek de auto van Otto niet meer te redden. Zijn verzoek kwam opnieuw bij ons terecht en viel op bij Sander.

"Ik zag zo vaak de oproep langskomen in de groep, op zoek naar een auto voor Otto en ik kon het niet langer aanzien", vertelt Sander. "Ik dacht: wat kan ik in dit geval voor Otto betekenen? en het eerste dat bij me opkwam was crowdfunding."

"Er moest echt een oplossing komen voor deze man, tachtig procent van zijn klanten kan hij nu niet helpen", vertelt Sander om de nood te benadrukken.

Een auto voor Otto

Hij kwam in contact met Otto en samen hebben ze de actie opgezet. "Ik heb Otto bij me uitgenodigd, het hele concept uitgelegd en de crowdfunding is nu online."

Het streefbedrag is 2500 euro. "We willen een tweedehands autootje op de kop tikken. We laten hem sowieso checken bij een garage, zodat ie er de komende jaren mee verder kan."

De campagne is te vinden via deze link .

Bekijk hieronder meer over wat Otto voor zijn wijk doet