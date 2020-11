Onderwijsbond over leraar Emmauscollege: 'Hij deed precies wat leerkrachten moeten doen: in gesprek gaan met leerlingen'

Het Emmauscollege heeft woensdag bloemen gekregen van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Dinsdag al zochten lokale medewerkers van de bond direct contact met de school en de docent die werd bedreigd vanwege een spotprent die - al jaren - aan de muur van een lokaal hing. De AOb is blij dat de schoolleiding pal achter de leraar is gaan staan.

"Hij deed precies wat leerkrachten moeten doen: in gesprek gaan met leerlingen", zegt Simone van Geest van de AOb. "Alles lijkt nu een beetje op scherp te staan. Dat is naar voor leraren. Maar leerkrachten zijn nooit bang voor discussie, dat doen ze dagelijks. Je mag van mening verschillen, maar mensen bedreigen kan gewoon niet."

Het Emmauscollege besteedde maandag, net als veel scholen, aandacht aan de moord op de Franse docent Samuel Paty. Een van de docenten werd aan het eind van de dag aangesproken door een aantal leerlingen. Zij wilden dat een spotprent van een jihadist van de muur werd gehaald. Later werd de docent online zo serieus bedreigd, dat de politie eraan te pas kwam. Inmiddels zit de docent volgens de NRC ondergedoken.

"Elke keer dat er veel aandacht is voor geweld tegen leerkrachten blijkt dat het zwaar werk is", zegt Van Geest. "De ene leerkracht komt het meer tegen dan de ander. Of het meer of minder wordt? Nou ja, je zal het maar meemaken."

Alles bespreken

Wat de onderwijsbond betreft heeft iedereen gedaan wat gedaan moest worden. De leraar is het gesprek aangegaan, de schoolleiding heeft zich pal achter de docent geschaard en de politie heeft het serieus genomen. Een vorm van hulp of ondersteuning vanuit de bond is dan ook niet nodig. "Dat suggereert dat ze het niet goed doen en dat is niet zo."

Volgens de bond weten leraren heel goed hoe ze gesprekken over dit soort soms gevoelige of ingewikkelde onderwerpen aan moeten gaan. "Ze zouden elk onderwerp moeten kunnen bespreken. Daar zijn vakken als geschiedenis en maatschappijleer voor. Alleen je mag nooit bedreigen."

Dat onderwerpen die in de maatschappij gevoelig liggen ook op school tot verschil van mening kunnen leiden, is niet zo gek. "Het onderwijs is een afspiegeling van de maatschappij."

Pittig werk

Van Geest benadrukt dat werken in het onderwijs zwaar is. "Elke dag lesgeven aan en discussie voeren met een grote groep pubers is heel pittig werk. Als er gesproken wordt over onbevoegde leraren voor de klas... daar moet je niet aan denken. Het is echt een vak."

Het AOb heeft donderdag ook bij monde van bestuurder Henrik de Moel duidelijk gemaakt de bedreiging ernstig op te nemen. "Alle kinderen en hun ouders moeten weten dat docenten er staan voor hun leerlingen", zegt De Moel. "Wij willen dat zij mondige burgers worden die voor hun mening uit durven te komen. Discussie hoort daarbij, bedreigingen absoluut niet. Dit is ontoelaatbaar."