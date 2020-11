Feyenoordsupporters gooien vuurwerk naar agenten

Een grote groep Feyenoordsupporters heeft donderdagavond in het centrum van Rotterdam zwaar vuurwerk afgestoken in de richting van agenten. Een woordvoerder van de politie noemt de situatie 'onrustig'.

De supporters staken eerder op de avond ook vuurwerk af bij het Bilderberg Parkhotel. Daar verbleef de ploeg van Dick Advocaat in aanloop naar de cruciale thuiswedstrijd in de Europa League tegen CSKA Moskou. De actie van de supporters is een steunbetuiging aan de club.

Daarna liep de groep door de stad, waar ze doorgingen met het afsteken van vuurwerk, dus ook in de richting van agenten die massaal op de been zijn.

