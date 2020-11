Rotterdamse VVD wil ook voor boa's 300 euro bonus

Ook de Boa’s in Rotterdam moeten net als agenten een coronabonus van 300 euro netto ontvangen. Dat wil de VVD in de Rotterdamse gemeenteraad. De partij roept het stadsbestuur op dit te regelen.

Eerder deze week is landelijk besloten dat elke politiemedewerker een bonus van 300 euro krijgt als blijkt van waardering voor het werk tijdens de coronacrisis. De boa-vakbonden vinden dat hun leden ook recht hierop hebben. Boa's zijn buitengewoon opsporingsambtenaren die de politie helpen bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Fractievoorzitter Vincent Karremans van de Rotterdamse VVD is het eens met de oproep van de vakbonden: “De boa’s lopen al de hele coronacrisis op hun achterste benen. We hebben incidenten gezien waarbij boa’s bij de handhaving van coronaregels te maken kregen met ernstig geweld. Bijvoorbeeld in de Oldegaarde, waarbij verschillende boa’s het ziekenhuis in geslagen zijn. We willen onze waardering niet alleen uitspreken voor het werk van de boa’s, maar ook hun een beloning geven die ze verdienen".

Het stadsbestuur heeft nog niet gereageerd op het verzoek.